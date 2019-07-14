برنامج مجاني لحجاج الداخل من ذوي الإعاقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

تنفذ وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة لحجاج الداخل للعام الرابع على التوالي برنامجا خاصا لحجاج الداخل من ذوي الإعاقة، وهو برنامج نوعي يقدم بالمجان لعدد 100 حاج و100 مرافق.

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وأوضح مدير الإدارة العامة لحجاج الداخل فايز البركاتي، أن البرنامج استفاد منه 600 حاج من ذوي الإعاقة ومرافقيهم منذ انطلاقه قبل 3 سنوات بمبادرة من وزارة الحج والعمرة، حيث ترشح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمراكز المشرفة عليها من جمعيات وخلافه 100 شخص من ذوي الإعاقة من مختلف مناطق المملكة مع مرافقيهم لمساعدتهم في تأدية المناسك، وتم الاتفاق مع إحدى الحملات الخيرية لتقديم الخدمة للحجاج في عرفات وفي السكن بمكة والنقل والبرامج الثقافية.

وأضاف أنه جرى تخصيص موقع في برنامج اقتصادي 2 لخدمة هذه الفئة الغالية مع تقديم حافلات خاصة لهم مجهزة برافعات كهربائية وبدون كراسي لمساعدتهم على تنفيذ الشعائر، وتجهيز مخيم خاص لهم في مشعر عرفات بدون درج وسهل الوصول له، إضافة إلى تأمين السكن لهم في مكة بأحد الأحياء المجاورة للمشاعر، وتعمد الحملة إلى إصدار تصاريح حج لمن يتم ترشيحه، مبينا أن البرنامج يخضع للمراقبة من قبل لجان المراقبة التابعة للوزارة وجميع المراكز الرقابية التابعة للجهات الحكومية.

الجهات المشاركة في البرنامج :