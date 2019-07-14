الحج تمنع استخدام مهن الطوافة كمعرفات في منصات التواصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

وجهت وزارة الحج والعمرة أخيرا الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بالتعميم على جميع منسوبي أرباب الطوائف، بعدم استخدام مهن الطوافة في معرفاتهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، مشددة في حال تم استخدامها فإنه ينبغي التقيد بالقواعد التنفيذية المعتمدة لذلك.

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وأشارت معلومات للصحيفة أن توجيه وزارة الحج للهيئة، جاء على خلفية استدعاء الوزارة لإحدى المطوفات والتحقيق معها حيال ما نسب إليها من تغريدات مسيئة عبر المعرف الخاص بها، متضمنة كلمات غير لائقة، وعبارات تتنافى مع الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتفاخر بمهنة الطوافة مع تجريح الآخرين، وبما يتعارض مع ميثاق شرف مهنة أرباب الطوائف.

وأضافت أن الهيئة التنسيقية أكدت على تولي كل مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف التنبيه الشفوي والكتابي على منسوبيها بأهمية الالتزام بمعايير السلوك والقيم الإسلامية والأخلاقية والمهنية، حفاظا على شرف وكرامة المهنة، إضافة إلى التنبيه الكتابي على جميع المنتسبين للمؤسسات بعدم استخدام المهنة في معرفاتهم الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتقيد بالقواعد المنظمة لذلك.

المهن الممنوع استخدامها كمعرفات في مواقع التواصل: