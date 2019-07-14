الصحة: لا حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت وزارة الصحة أنها لم تسجل حتى الآن أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج القادمين.

وقالت إنها تركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالميا، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية، مشيرة إلى أنها اتخذت إجراءات احترازية، ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية. وأوضحت أن عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ منذ 1 ذي القعدة حتى الآن 257,981 حاجا.

النسب العامة لالتزام الحجاج باللقاحات: