تحويل أفريقيا غير العربية إلى شركة مساهمة مغلقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية مع مركز الأعمال بمعهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة، وتماشيا مع أهداف وزارة الحج والعمرة الرامية إلى الارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

ومثل المؤسسة في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارتها المطوف رامي لبني، فيما مثل المركز مدير فرعه بالمنطقة الدكتور بندر الواكد، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومستشاري مركز الأعمال بمقر المؤسسة في مكة المكرمة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحويل أعمال المؤسسة ضمن إحدى مبادرات رؤية 2030 ودورها في رسم خارطة طريق لضمان جودة المخرجات والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وبما يواكب طموحات وتطلعات الجميع من خلال مشاركة الفريق الاستشاري بمركز الأعمال بالمعهد في الأعمال الميدانية والموسمية للاطلاع والوقوف على آليات التشغيل وأساليب تقديم الخدمات، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية الشاملة للتحول المؤسسي والتحول لشركة مساهمة مغلقة، علاوة على تأهيل الموارد البشرية والأتمتة لكل أعمال المؤسسة.