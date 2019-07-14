المملكة تستضيف اجتماع السياحة العالمية بالشرق الأوسط 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستعد الھيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لاستضافة الاجتماع الـ46 للجنة إقليم الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية في الربع الأول من 2020.

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وطبقا لرئيس مجلس إدارة الھيئة أحمد الخطيب «فإن ھيئة السياحة تثمن شراكتھا مع منظمة السياحة العالمية، وتسعى إلى تطويرھا بما يتسق مع توجھات المملكة للاستثمار السياحي، وجعل المملكة وجھة عالمية للسياحة».

واستعرض الخطيب مع كل من وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي أبرز ملامح الاستراتيجية السياحية التي يجري العمل عليها، والشراكات التي تسعى المملكة إلى بنائها في هذا المجال مع عدد من الدول والمنظمات الصديقة. وأطلع الخطيب، الوزيرة الإسبانية على التوجهات الجديدة في المملكة لدعم الاستثمار في مجالات السياحة، وإعطائها أولوية في استراتيجية التنمية في رؤية المملكة 2030، وبحث معها سبل تعاون البلدين في مجال السياحة.

كما التقى الخطيب، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، وناقش اللقاء العلاقة بين المنظمة وھيئة السياحة. وأكد الخطيب اهتمام المملكة بعقد شراكة مع المنظمة فيما يخص التدريب السياحي، لافتا إلى اختيار مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC) كشريك للتعاون في تطوير الإحصاءات السياحية في المملكة، مع الاستفادة من المنظمة في تصنيف الفنادق وترخيصها.