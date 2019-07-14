تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي محرم المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي خالد الفيصل، على إقامة حفل تسليم جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في مطلع محرم المقبل.

وثمن الفيصل خلال ترؤسه اجتماع المجلس التاسع لمجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، بحضور نائب وزير الثقافة حامد فايز، وأعضاء المجلس، ما حققته الأكاديمية في عامها الأول، مشيدا بإنجازها تقرير حالة الشعر العربي للعام 2018، عادا إياه إنجازا للأكاديمية يثري المكتبة العربية، إذ من المقرر تدشينه خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة.

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وناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، أبرزها شراكة أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف مع وزارة الثقافة، المتضمنة دعم برامج الأكاديمية.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع مقترح أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف لتطوير الجائزة في عامها الجديد، وفرعها الجديد المخصص لطلبة المملكة في المرحلتين الثانوية والجامعية، ومشروعاتها للعام المقبل.

وفاز بالجائزة في دورتها الأولى كل من الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغناة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.