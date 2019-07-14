منصة للإجازات المرضية لموظفي الدولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة.

كما وافق المقام السامي على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية (WHO’s Self-Assesment Tool For IPC) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن تكثف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم اليدين وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمنا الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

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كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على ما يولونه من دعم ومتابعة للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشار العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

عن المنصة:

ترتبط الكترونيا بوزارة الخدمة المدنية

الخدمة المدنية ستتولى اعتماد الإجازات المرضية.