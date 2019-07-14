نائب أمير مكة يستعرض مشاريع المنطقة مع وزير المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، وزير المالية محمد الجدعان. وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع المنطقة التي تشرف عليها الوزارة، وكذلك دور الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.



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