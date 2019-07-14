خادم الحرمين يستعرض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون مع ملك ماليزيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة أمس، مع ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

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ورحب خادم الحرمين الشريفين به في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا محمود قطان.

كما حضره من الجانب الماليزي، الأمير ناصر بن السلطان عبدالله رعاية الدين مصطفى بالله شاه، ووزير الخارجية سيف الدين بن عبدالله، والمشرف على القصر الملكي أحمد فاضل بن شمس الدين، والأمين العام لوزارة الخارجية محمد شهرول إكرام، ووكيل وزارة الخارجية لغرب آسيا فيروز عدلي.