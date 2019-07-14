«موهبة» تراقب أولمبياد الأحياء الدولي تمهيدا للمشاركة العام المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تشارك المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، بصفة مراقب في أولمبياد الأحياء الدولي 2019 الذي يقام في جمهورية هنجاريا خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليو المقبل، استعدادا للمشاركة بفريق من الطلاب في مسابقة العام المقبل 2020 التي تستضيفها اليابان. ويتكون الفريق السعودي المشارك بصفة مراقب من: الدكتورة فاطمة الهملان رئيسة الوفد، وبدر المجرذي، ويوسف الشهراني، حيث تشترط المسابقة حضور وفد من الدولة الراغبة في المشاركة كمراقب لسنة واحدة لتتمكن من المشاركة بفريق من الطلاب في العام التالي.
وبدأت «موهبة» الاستعداد الفعلي للمشاركة في الأولمبياد من خلال مسابقة موهوب لاكتشاف موهوبي الأحياء، وجرى بالفعل ترشيح واختيار فريق الطلاب الذي بدأ حضور الملتقيات الخاصة بالمسابقات الدولية، بالتعاون بين «موهبة» ووزارة التعليم، والتي تستضيفها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، والهيئة الملكية بالجبيل وينبع، استعدادا للمشاركة في أولمبياد الأحياء الدولي 2020 في اليابان.
ووضعت «موهبة» خطة عمل لإعداد الفريق السعودي للمنافسة على جوائز أولمبياد الأحياء الدولي 2020 في أول مشاركة للمملكة، ومواصلة تحقيق الإنجازات السعودية في المسابقات الدولية.
وتستهدف المسابقة طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء على مستوى العالم، وتقام مرة كل عام في يوليو لمدة 10 أيام، وتستضيف إحدى الدول المسابقة سنويا، مع إعداد الأسئلة النظرية والعملية، حيث يجري اختبار مهارات الطلاب في حل المشكلات الحيوية في مختلف فروع علم الأحياء، إضافة إلى اختبار مهاراتهم في التعامل مع التجارب الحيوية.
وتشارك كل دولة بفريق يضم أربعة طلاب، على ألا يكونوا قد التحقوا بالجامعات، وتحرص كل دولة على إعداد طلابها من خلال المسابقات المحلية والمعسكرات التدريبية، ويحصل الطلاب الأوائل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، تدعم مستقبلهم الدراسي والوظيفي.
من جهة أخرى، جرى أمس تدشين برنامج موهبة الإثرائي في جازان لعام 2019، بمشاركة 60 طالبا وطالبة من المرحلة الابتدائية، و60 طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة، وذلك في إطار التعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.
مسابقة أولمبياد الأحياء الدولي
- بدأت في جمهورية التشيك عام 1990
- كان عدد الدول المشاركة 6 دول فقط
- وصلت في النسخة الأخيرة عام 2018 في إيران إلى 68 دولة
- تشارك كل دولة بفريق يضم أربعة طلاب
- تستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين في مجال علم الأحياء
- تقام مرة كل عام في يوليو لمدة 10 أيام
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