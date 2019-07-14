كيف تستقدم عاملة منزلية من الفلبين بـ8850 ريالا؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي الطائف

في حين يكلف استقدام العاملة المنزلية من الفلبين نحو 16 ألف ريال عبر مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة تحت مسمى «معروفة» يقدمها برنامج مساند للتوسط في استقدام العاملة المنزلية الفلبينية المعينة بالاسم، والمختارة من قبل صاحب العمل.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن هذه الخدمة تقتصر على استقدام العاملة المنزلية من الجنسية الفلبينية، وحددت تكاليفها بـ8850 ريالا غير شاملة القيمة المضافة، وتدفع دفعة واحدة من خلال بوابة «مساند».

وأشارت المعلومات إلى أن المدة المحددة لإنجاز هذه الخدمة تصل إلى 45 يوما تبدأ من اليوم التالي لسداد صاحب العمل تكاليف الاستقدام من خلال بوابة مساند، وتمنح المنشأة في حالة تأخرها في إحضار العاملة 15 يوما إضافية لمرة واحدة، إضافة إلى أن الخدمة لا تقدم أي ضمان إلى العميل، حيث إن استقدام العاملة جاء بناء على رغبته واختياره.

وبينت أنه يجري اختيار المكتب مقدم الخدمة تلقائيا من النظام حسب المدينة المقيم بها صاحب العمل، وسيظهر اسم المكتب في العقد، على أن تحتسب نقاط على المكتب في حال تأخر وصول العاملة، بحيث يمنع من تقديم الخدمة في حال الحصول على عدد نقاط محددة.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل في وقت سابق أن الخدمة أطلقت لمدن الرياض وجدة والدمام، فيما ستدشن تدريجيا للوصول لكل أنحاء المملكة، مبينا أن الخدمة توفر أفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لتسلم الطلبات ومعالجتها.

وأشار إلى أنه من خلال البحوث والدراسات للوزارة وفريق عمل برنامج «مساند» على أساليب الاستقدام، جاءت التوصية بضرورة توفير خيارات متعددة ومتفاوتة للمستفيد.

ولفت إلى أن الوزارة أطلقت الهوية الجديدة لبرنامج العمالة المنزلية، التي ترمز إلى مراحل الاستقدام الرئيسة من طلب التأشيرة حتى وصول العمالة المنزلية، بالتزامن مع البوابة الجديدة لـ»مساند» التي جرت إعادة هندسة جميع الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وأكد أن الوزارة تعمل على أتمتة طلبات التأشيرات من خلال المنصات الالكترونية، بحيث يحصل المستفيد على التأشيرة لحظيا إذا كان مستوفيا الشروط، كما طور محرك البحث عن مقدمي الخدمة (مكاتب وشركات) بهدف تقديم معلومات دقيقة ومؤثرة في قرار المستفيد وتعزيز الشفافية والتنافسية العادلة لمقدمي الخدمات.

بيانات تدرج في خدمة «معروفة»: