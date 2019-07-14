السعودية | "طريق مكة" تنجز سفر أكثر من 36 ألف حاج من 4 دول

شكرا لقرائتكم "طريق مكة" تنجز سفر أكثر من 36 ألف حاج من 4 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دُشنت مبادرة "طريق مكة" هذا العام في مطلع شهر ذي القعدة بمطار إسلام أباد الدولي في باكستان وفي مطار كوالالمبور الدولي، ثم دشنت بعدها بيومين في مطار شاه جلال الدولي في بنغلادش وفي مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا.

يأتي هذا في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى السعودية بكل يسر وسهولة.

حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة (واس)

وأعلنت المديرية العامة السعودية للجوازات، في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" لحج عام 1440هـ من مطارات باكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا خلال الفترة من 1 إلى 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجاً وحاجة قدموا إلى السعودية على متن 90 رحلة جوية.

وتوشحت مطارات هذه الدول المشاركة في المبادرة بأعلام السعودية وأعلام هذه الدول، في صورة ترسخ عمق العلاقات الثنائية التي تربط المملكة بها، والعمل المشترك على إنجاح أعمال مبادرة "طريق مكة" لموسم حج هذا العام 1440هـ.

حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة (واس)

كما عُرضت في مطارات دول المبادرة التي شهدت مغادرة أفواج ضيوف الرحمن عدداً من صور الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وكلمات خادم الحرمين الشريفين الترحيبية بالحجاج التي قدمتها وكالة الأنباء السعودية "واس" ليضطلع عليها الحجاج قبيل إنهاء إجراءات سفرهم.

ووجدت أعمال هذه المبادرة كل الترحيب من مسؤولي الدول التي انطلقت منها، حيث قام رئيس وزراء باكستان عمران خان في الثاني من شهر ذي القعدة بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة "طريق مكة" في مطار إسلام أباد الدول. واضطلع خان على ما يُقدم من خدمات متنوعة في الإجراءات لإنهاء سفر الحجاج إلى السعودية، معرباً عن إعجابه بما شاهده.

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حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة (واس)

وفي إندونيسيا دشن هذه المبادرة نائب الرئيس محمد يوسف كلا. كما حظيت في بقية الدول بحضور وزاري كبير، مما يؤكد حرص الدول على تنفيذ المبادرة في مطاراتها.

بدورهن، استقبل الحجاج المغادرون من دول المبادرة هذه الخدمة بالفرح والسرور، شاكرين السعودية على جهودها للتسهيل على الحجاج أداء مناسكهم وسط ومنظومة متكاملة من الخدمات.

حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة (واس)

وحققت المبادرة خلال إطلاقها في موسم هذا العام معدلات أداء مرتفعة، بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، مروراً بمنظومة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، إضافة إلى تيسير المتطلبات الصحية وتنظيم الأمتعة وتأمين السكن للحجاج والتوجه مباشرة إلى مقار إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار، حيث تقوم شركات معتمدة بنقل أمتعتهم.

يذكر أن مبادرة "طريق مكة" هي إحدى أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثق عن "رؤية المملكة 2030" وتشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية بغية الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتيسير إجراءات سفرهم للمملكة لأداء مناسك الحج.

وتساهم مبادرة "طريق مكة" في تقليل زمن انتظار الحجاج في منافذ الوصول إلى السعودية، حيث يغادر الحجاج المستفيدين منها عبر مسارات إلكترونية مخصصة لهم مما يخفف من شدة الزحام وتأخر الإجراءات لدى غير المسجلين بها.

حجاج ينهون معاملاتهم ضمن مبادرة طريق مكة (واس)

ويشارك في تنفيذ مبادرة "طريق مكة" هذا العام فِرق من عدة وزارات سعودية منها الداخلية والخارجية والحج والعمرة والصحة، بالإضافة لإدارة الجوازات، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني، والهيئة العامة للجمارك السعودية، مستهدفةً خدمة أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من مطارات بلدانهم.

يذكر أن هذه المبادرة بدأ العمل بها خلال حج عام 1438هـ بنسب محدودة من ماليزيا وإندونيسيا.