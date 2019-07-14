“المرور” يتيح الاعتراض الإلكتروني على المخالفات في مكة وجدة والطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور إتاحة خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية المسجلة في نظام أبشر، في مدن مكة وجدة والطائف. وكان “المرور” أطلق الخدمة في مارس الماضي بداية من منطقة القصيم، وتبعها عدد من المناطق خلال الأشهر اللاحقة، حيث لم يتبق الآن سوى منطقة الرياض. وأوضح مدير عام “المرور” اللواء محمد البسامي أن الخدمة تهدف للارتقاء بالمنظومة التقنية للمرور لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين، لتوفير الوقت والجهد للراغبين في الاعتراض على المخالفات المرورية.

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