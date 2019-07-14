خادم الحرمين الشريفين يوافق على اعتماد منصة “صحة” فما هي ؟!

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وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اعتماد منصة “صحة” لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة، وربطها إلكترونياً بوزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة عن المنصة للموظفين الحكوميين.

كما وافق المقام السامي على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية (WHO’s Self-Assesment Tool For IPC) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية، فيما يتعلق بتعقيم اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، إذ تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية.

وشدد المقام السامي على أن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قِبل المنشآت الصحية، التي تشجع على تعقيم “تنظيف” اليدين، وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض والممارس الصحي والمنشأة الصحية.

من جانبه، أشار الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

