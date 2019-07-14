أمانة عسير تضيق الخناق على لصوص الأراضي وتستعيد 12 مليون م2

كثفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، أعمال الإزالة لتعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة، شُيَّدَت على أراضٍ حكومية تجاوزت مساحتها 12 مليون م2 في 28 موقعًا بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وذلك في إطار محاصرتها للصوص الأراضي.

وأشار أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، إلى أن الأمانة اتخذت حيال تلك التجاوزات الإجراءات النظامية المعمول بها فورًا، موضحًا أن التعديات شملت إقامة مبانٍ مخالفة وأحواشٍ غير نظامية وغيرها من التجاوزات التي تسببت بالضرر لسكان المنطقة والسلامة البيئية المحيطة بهم.

وبيَّن أن أعمال إزالة التعديات استغرقت قرابة 30 يومًا، وأسهمت مختلف الإدارات المعنية بأمانة منطقة عسير في أعمال الإزالة.

هذا وقد سجلت إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها، مساحة بلغت أكثر من 12.393.586، خلال الشهر الماضي.

وأكدت الأمانة على أنها ستواصل حملاتها الرقابية على المواقع كافة بمنطقة عسير؛ لضمان حماية الأراضي الحكومية من أي إحداثات قد تطالها، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على تلك الأراضي ولن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات.