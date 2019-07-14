شتية: دعم خادم الحرمين المتواصل له أثر كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية، عن شكره تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج 1440هـ.
ويأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.
وقال شتية، خلال توقيع اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، في مكتبه بمدينة رام الله، إن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، فدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني كان له الأثر الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إتمام التجهيزات لبدء موسم الحج في الأراضي الفلسطينية.
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