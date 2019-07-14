وزير الداخلية يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع «غاز الطهي» بالمشاعر المقدسة

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، باتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام الغاز المسال لأغراض الطهي في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من تثبت مخالفته لمضمون القرار بإدخال أو استخدام الغاز المسال بأي مشعر.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، أن منع استخدام الغاز المسال بالمشاعر المقدسة يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وتأديتهم نسكهم بكل أمن وطمأنينة، واستبعاد مكامن الخطر أيًّا كانت مسبباتها.

وأوضح أن حظر استخدام الغاز المسال يشمل المواقع داخل المشاعر المقدسة كافة بما فيها مباني ومخيمات الجهات الحكومية أو الخيرية المشاركة في أعمال الحج دون استثناء، مضيفًا أن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وقال الفريق العمرو إن فرق السلامة بالدفاع المدني في الحج تقوم بجولات تفتيشية يومية داخل المخيمات، للتأكد من خلوها من أسطوانات ومواقد الغاز، ومباشرة ضبط المخالفين، ومصادرة ما بحوزتهم، وتطبيق الغرامات المالية المقررة لهذه المخالفة.

Advertisements

وأكد أن القرار أسهم بفاعلية كبيرة في الحد من مخاطر الحريق في مخيمات ومساكن الحجاج بالمشاعر المقدسة منذ بدء العمل به خلال السنوات الماضية، مثمنا التفاعل والاستجابة لتنفيذ القرار من كل الجهات الحكومية ومؤسسات الطوافة.

من جانبها، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة المختلفة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، وذلك بدءًا من 13/11/1440 إلى 3/12/1440هـ.

وأكدت الوزارة أنه سيتم منع أي مركبة لا تحمل شهادة تنقل للمواشي، منوهة إلى أن التأكد من ذلك سيتم من خلال المرور بنقاط الفرز البيطري بمنافذ العاصمة المقدسة، وذلك للمطابقة على الشهادات الصادرة من فروع الوزارة والوحدات البيطرية.

وأهابت الوزارة بجميع مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم للعاصمة المقدسة، التقدم لأقرب فرع للوزارة، أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية المحددة بساعات معينة للوصول لنقاط الفرز البيطري بمداخل مكة المكرمة، ليتم مطابقة ما تم إصداره على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية.

وأكدت الوزارة أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل، منوهة إلى أن إصدار الشهادات سيتم بعد تاريخ 3/12/1440 وحتى تاريخ 13/12/1440 من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، ومكاتب الوزارة بمحافظات الجموم وجدة والليث.