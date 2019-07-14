جريفيثس يزور الرياض غدًا للقاء مسؤولين بالحكومة اليمنية

يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، غدًا الاثنين، الرياض لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، وفق مصادر لـ«العربية».

وتأتي زيارة جريفيثس بعد جولة شملت موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية وجهود الأمم المتحدة السلمية في اليمن بعد توقف استمر أكثر من شهرين.

وأكدت مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية أن الحكومة تدرس حاليًّا تعليق التزاماتها باتفاق ستوكهولم؛ بسبب خروق ميليشيات الحوثي المستمرة والتي كان آخرها إصدار أحكام بالإعدام في صنعاء بحق ثلاثين مدنيًّا من الأكاديميين والناشطين والطلبة مدرجة أسماؤهم في قوائم تبادل الأسرى ضمن بنود اتفاق ستوكهولم.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين اليمنيين سيبلجون جريفيثس بهذا الموقف خلال لقائه المقرر عقده غدًا الاثنين، مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.