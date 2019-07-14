بالصور.. مدير تعليم جازان يقف على انطلاق الأسبوع الثاني للتدريب الصيفي

وقف المدير العام المكلف للتعليم بمنطقة جازان ياسر بن فتح الدين الدويري، اليوم الأحد على انطلاق الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي التي تستهدف شاغلي الوظائف التعليمية بمكتبي التعليم بالعارضة وأبوعريش.

ورافق مدير التعليم، خلال تفقده المراكز التدريبية، مديرا مكتبي العارضة أحمد جبرة وأبوعريش الدكتور حسن خضي ومدير إدارة التدريب والابتعاث محمد عريشي.

واستمع الدويري لشرح من مديري المراكز التدريبية عن البرامج المنفذة وعدد المسجلين بالدورات والخبرات التي يتمتع بها المدربون مستعرضين عددًا من الحقائب التدريبية التي ستنفذ بالمراكز وأبرز الاحتياجات التي تحتاجها لتحقق أهدافها.

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وقدم الدويري لدى لقائه بالمتدربين في قاعات التدريب الشكر لهم على حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية من خلال التسجيل بهذه الدورات، مشيدًا بما شاهده من حضور كبير في جميع الدورات المنفذة.

كما أشاد بعناوين الدورات التي تنوعت في موضوعاتها وطرق تنفيذها، حاثًّا الجميع على الاستفادة منها لتعود بالنفع والإيجابية على العملية التعليمية داخل حجرة الصف، مقدمًا الشكر لمديري إدارة التدريب "بنين وبنات" ولجميع اللجان المشاركة في البرنامج.

يذكر أن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي يشهد 45 دورة تدريبية في كل مكاتب التعليم بالمنطقة وينفذها 45 مدربًا ومدربة وتتنوع عناوينها بين التقنية والعلمية وطرق التدريس وإدارة الصف والتعلم النشط واللغات.