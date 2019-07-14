مدني مكة يسيطر على حريق مستودع للمواد الكيميائية

صرح المتحدث الرسمي المكلف لمديرية الدفاع المدني، بمنطقة مكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة 14:26 الموافق 11 ذوالقعدة، ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق بداخل مستودعين مسقفة بالصاج، تحتوي على مواد كيميائية، تستخدم في عملية صناعة موادالبناء والأسمدة ومضادات الرغوة، بمستودع بحي الخمرة، بمحافظة جدة، وتمت السيطرة وإخماد الحريق، والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب للمستودعات المجاورة ودون حدوث أي إصابات. وأضاف المتحدث الرسمي، أن فريق التحقيق في مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.



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