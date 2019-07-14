السعودية اليوم / "قياس": مقياس الكفايات الأمنية أحد شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية



الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، أن مقياس اختبار الكفايات الأمنية أحد معايير القبول للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية, وذلك لاختيار أفضلهم وفق ما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال والعلاقات المتحدث الرسمي لمركز "قياس" إبراهيم الرشيد، أن المقياس يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة بين المتقدمين ورفع مستوى الشفافية والموضوعية في عمليات الاختيار، وانتقاء الكفاءة المهنية, مشيراً إلى أن التسجيل في المقياس متاح لمن تم ترشيحهم من قبل كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع "قياس" الإلكتروني www.Qiyas.sa ، وسيعقد الاختبار يوم السبت 17 ذو القعدة 1440هـ الموافق 20 يوليو 2019م، وذلك على فترتين صباحية للاختبار ( العام ) وسيكون متاحًا لجميع المرشحين، وفترة مسائية للاختبار (التخصصي) لمن تخصصه في أحد هذه التخصصات (قانون، محاسبة، هندسة، حاسب آلي)، وذلك في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، أبها، والدمام.

كما يقدم مركز قياس جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب على الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.

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19:50ت م

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