

محايل 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

كثفت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير حملات معالجة التشوه البصري من خلال إزالة مخلفات المباني والمواد الصلبة المخالفة والمشوهة للمظهر العام، ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عامر العربي أن البلدية إزالة أكثر من 50 طنًا من المواد الصلبة بعدد من المرافق والأحياء والشوارع المحورية داخل المركز، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.

// انتهى //

19:44ت م

0151





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية مركز قنا بمحايل تكثف حملات معالجة التشوه البصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.