

تبوك 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني في مكتبه اليوم كلاً من : النقيب فهد عبيد الرشيدي، والنقيب مهندس سعد سالم القرني رتبتيهما الجديدتين بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما إلى رتبة نقيب.

وهنأ اللواء الشهراني الضابطين المترقيين بهذه الثقة الملكية الكريمة وحثهما على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة هذا الوطن المعطاء وولاة أمره.

من جهته عبر الضابطان المترقيان عن عظيم شكرهما وامتنانهما على هذه الثقة الملكية الغالية التي مُنحت لهما ، وأنها ستكون دافعاً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة هذا الوطن .

// انتهى //

19:23ت م

0148





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الدفاع المدني بتبوك يقلد ضابطين رتبتيهما الجديدتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.