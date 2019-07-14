السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تكثف جهودها الرقابية على المحلات التجارية



أبها 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

كثّفت بلدية محافظة خميس مشيط خلال الأسبوع الجاري جهودها الرقابية على المحلات التجارية بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط سعيد القرني أن الحملة شملت زيارة أكثر من ٣٠٠ محل تجاري، أسفرت عن مخالفة 103 محلات ، وتحرير إنذارات وتعهدات ل 94 محلاً، وإغلاق 12محلاً تجارية، بالإضافة إلى إتلاف ومصادرة 2 محل.

وضبطت البلدية خلال الحملة 369 كيلو جراما من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و35 لتر زيت معاد استخدامه.

// انتهى //

19:21ت م

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