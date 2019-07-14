السعودية اليوم / مدينة الملك فهد الطبية تفتتح مركزًا لإدارة الكوارث والأزمات الصحية



الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

افتتحت مدينة الملك فهد الطبية مركزًا للكوارث والأزمات الصحية "911" للإدارة والتحكم في حالات الطوارئ ، والسلامة، والإسعاف، والأمن، الأمر الذي يعزز ضمان الاستجابة الآمنة والسريعة، ومن ثَمّ يقود للحد من المخاطر.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور فهد الغفيلي أن المدينة اضطلعت بالدور المهم والفاعل لمفهوم إدارة الكوارث والأزمات الصحية من خلال إنشاء هذا المركز المتخصص، وذلك للتعامل الفوري مع الأحداث وكيفية مواجهتها قبل حدوثها أو أثناء ذلك وبعد الانتهاء منها، وهو ماقد يحقق نتائج متطلبة من السيطرة والتحجيم لهذه الكوارث.

وبين الغفيلي أن مركز الكوارث والأزمات الصحية يعمل على الاستجابة لجميع حالات الطوارئ, حيث يتمثل دوره في استقبال الاتصالات والتنسيق بين المتصلين ورجال الأمن والسلامة والمسعفين لتأكيد آلية الوصول لمنفذ الخدمة داخل مدينة الملك فهد الطبية، كما جرى تجهيز غرفة التحكم والسيطرة على شاشة عملاقة وخرائط تفاعلية لجميع أجزاء المدينة الطبية وتغطيتها بمايزيد عن 1100 كاميرا للمراقبة و 3000 بوابة إلكترونية و 4000 كاشف آلي للحريق.

وأضاف أنه يتم استخدام التقنيات المتوفرة والمجهزة بأعلى المواصفات الفنية على سبيل المثال في حالات الحريق - لاقدر الله - يتم اكتشاف الحريق بشكل مبكر وتنطلق صافرات الإنذار لتتم متابعة المواقع في بث حي عن طريق الكاميرات، إضافة إلى التحكم بالبوابات لإرسال الوحدات للموقع و التمكن من السيطرة على أي حالة طارئة.

ويستقبل المركز خلال إدارته مع فريق العمل المكالمات الطارئة, حيث يتحدث المرسل مع موظفي الطوارئ في الميدان وتارة أخرى يتحدث المرسل إلى المتصل لمشاركته في العملية الإسعافية, فيما يبقى متلقي المكالمة والمرسل معًا في اتصال متواصل مرئي ومسموع باستخدام التقنيات العالية حتى زوال الحالة الطارئة، ولجودة الرعاية الصحية يتم تسجيل العملية آليا للرجوع لها والتأكد من اتباع الإجراءات الملائمة.

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18:45ت م

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