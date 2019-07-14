وقت اللياقة تحفز المتقاعدين

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت المؤسسة العامة للتقاعد فعاليات المشي صحة في المدينة الرائدة الرقمية أحد مشروعات التقاعد في مدينة الرياض بالمشاركة مع مشاة الرياض.

يأتي ذلك برعاية وقت اللياقة التي قدمت هدايا للمشاركين عبارة عن اشتراكات مجانية ضمن المسؤولية الاجتماعية في الشركة، بحضور الرئيس التنفيذي في وقت اللياقة أحمر أعظم والرئيس التنفيذي للعمليات مايك دومينيك ومدير العلاقات العامة علي القرني ومدير مبيعات قطاع الأعمال هيثم غربة.

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وانطلقت الفعالية التي أشرف عليها عبدالله الشليخي مدير عام الخدمات التأمينية بمؤسسة التقاعد وشارك فيها الدكتور صالح الأنصاري والأستاذ المساعد في طب الأسرة والمجتمع والمدير التنفيذي لمشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني، باستقبال المشاركين ودخولهم من البوابة رقم ٥ للمدينة الرقمية وتوزيع الزي الموحد والتعريف بالفعالية من ثم بداية المشي للمشاركين لمسافة ٢ كيلو متر.

وشارك مستشفى الملك سلمان ممثلاً بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى بالكشف على المتسابقين بأخذ العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر والتثقيف الصحي للمتسابقين وبالإضافة إلى تأمين طاقم طبي من قسم الطوارئ وتأمين سيارة إسعاف.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المؤسسة على الالتقاء بالمتقاعدين وتشجيعهم على ممارسة الرياضة؛ لتعزيز الصحة العامة وتوفير نمط حياتي إيجابي مليء بالحيوية والنشاط.