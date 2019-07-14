“أمانة الرياض” تبدأ العمل على تطوير المنطقة الأولى من شارع الطائف

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

بدأت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، في العمل على تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من شارع الطائف، الممتدة من شارع جبل العوينات إلى شارع عسير.

تأتي هذه الأعمال ضمن المرحلة الأولى التي تنفذها الأمانة من مشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسية في مدينة الرياض.