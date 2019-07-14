الان تتابع “أمانة الرياض” تبدأ العمل على تطوير المنطقة الأولى من شارع الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
بدأت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، في العمل على تأهيل وتطوير المنطقة الأولى من شارع الطائف، الممتدة من شارع جبل العوينات إلى شارع عسير.
تأتي هذه الأعمال ضمن المرحلة الأولى التي تنفذها الأمانة من مشاريع تأهيل وتطوير المحاور الرئيسية في مدينة الرياض.
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