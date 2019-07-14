شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه وتوضيح واعتذار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

احتراماً لميثاق شرفها المهني، والتزاماً بأعراف النشر التي تحتكم إليها، تقر "الخليج 365" بعدم صحة الخبر المنشور على صدر صفحتها الأولى في عددها الصادر اليوم بعنوان «الصحة تقر بالعجز وتكلف فنيين بالتمريض»، بعدما ثبت لديها أن التعميم المتداول الذي اعتمد عليه المحرر في النشر كان مفبركاً ومزوراً.

وعليه بادرت صحيفة "الخليج 365" إلى حذف الخبر المشار إليه من موقعها الإلكتروني، وباشرت محاسبة المحرر والمسؤولين عن نشر الخبر وفقاً لأنظمتها الداخلية، وستتخذ الإجراءات اللازمة.

وإذ تتقدم "الخليج 365" بالتوضيح والتنويه إلى قرّائها، فإنها تتقدم بالاعتذار إلى مقام وزارة الصحة ومنسوبيها عن هذا الخطأ «غير المقصود»، وتؤكد مجدداً حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها، والتزامها بميثاق الشرف المهني، وحرصها على الشفافية وترسيخ المصداقية، واحترامها لدورها الإعلامي في نقل الحقائق كما هي، والتوثق من كل معلومة قبل نشرها.