شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة المكرمة يستقبل وزير المالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.
وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع المنطقة التي تشرف عليها الوزارة، كذلك دور الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
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