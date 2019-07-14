شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن ناصر يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين «إمارة جازان» ومركز «أداء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المكلف المهندس ابراهيم بن عبدالعزيز نياز، وعدداً من قيادات المركز. واستعرض مدير عام المركز «أداء» خلال الاستقبال المهام والأهداف، التي اشتملت على قياس أداء في الأجهزة الحكومية من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها. كما اطلع أمير منطقة جازان، على تطبيق منصة «وطني» أحد أدوات المركز في قياس رضا المستفيد، التي تعد منصة تفاعلية تمكن المستخدمين من مواطنين ومواطنات ومقيمين وزائرين للمملكة من تقييم مراكز الخدمة وخدمات الأجهزة الحكومية المقدمة. وجرى خلال الاستقبال مناقشة سبل التعاون البناء والمثمر بين إمارة منطقة جازان ومركز «أداء»، وذلك في مجال قياس وإدارة الأداء وتحسين الخدمات الحكومية. وثمن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز عمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وما يقوم به في سبيل دعم وتطوير الأداء الحكومي العام. وشهد الاستقبال، توقيع مذكرة تعاون بين «مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة منطقة جازان»، ويمثلها المشرف على المكتب بالإمارة الدكتور محمد بن ناصر آل ابراهيم، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» يمثله المدير التنفيذي لقياس الأداء الأستاذ راشد القعود. ويأتي إبرام اتفاقية التعاون لتعزيز التنسيق والتعاون بين «إمارة جازان» ومركز «أداء»، قيامًا بالأدوار المنوطة بكل طرف فيما يتعلق بدعم عمليات تطوير الأداء وتحسين تجرِبة المستفيد، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين «إمارة جازان» ومركز «أداء»، قيامًا بالأدوار المنوطة بكل منهما فيما يتعلق بدعم عمليات تطوير الأداء وتحسين تجرِبة المستفيد، من خلال دعم تطبيق وطني الذي أطلقه مركز «أداء» أخيرًا، والذي يُمكّن المستفيدين من تقييم خِدْمات الأجهزة الحكومية المقدمة في مراكز الخدمة، إضافةً إلى الخِدْمات الإلكترونية في جميع مناطق المملكة. وأعرب أمير منطقة جازان، عن عميق تقديره وشكره لمسؤولي المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لما يقومون به من أعمال تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى دعم عمليات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات، مثمنًا جهود المركز في هذا الصدد والدعم الذي يلقاه من القيادة الرشيدة. من جهته، أوضح المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» المهندس إبراهيم نياز، أن لوحة مؤشرات (وطني) تتيح لأمراء المناطق مشاهدة تفاعل أفراد المجتمع مع الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة مستوى الرضا وتقييم المستفيدين وتعليقاتهم وملحوظاتهم بشكل فوري، ما يمكّن من معرفة مناطق التحسين ومكامن الخلل في الأجهزة الحكومية ومراكز الخدمة في المنطقة، من خلال مشاركات المجتمع في عمليات التقييم على الخِدْمات، ومقارنة مستوى الرضا في منطقة جازان بمناطق المملكة الأخرى. الجدرير بالذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» مركز حكومي مستقل، یرتبط تنظیمیاً برئیس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويهدف لقياس أداء الأجهزة العامة وإعداد التقارير الدوریة حول نتائج أدائھا، ونتائج قياس رضا المستفيد عن جودة الخدمات المقدمة منها. وفي نهاية اللقاء تمت مشاركة «لوحة مؤشرات منصة» وطني" مع أمير منطقة جازان, للإطلاع على بياناتها بكل شفافية، ما يمكنه والمسؤولين في المنطقة من اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين الخدمات بفاعلية. كما تضمنت المذكرة دعم المجال المعرفي من خلال تنمية الموارد البشرية لمنسوبي الإمارة، وتمكينهم في مجال إدارة الأداء وقياسه.