شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يطلع على البرامج الصيفية الطلابية بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

التقى امير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان اليوم (الأحد)، بمكتبه بالإمارة ابراهيم بن حسين العُمري مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية بالمنطقة للبنين والبنات.

مؤكدا أن هذه البرامج الصيفية تساهم في قضاء الأوقات المناسبة والاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية والترفيهية، منوهاً بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده. وقدم ابراهيم العُمري الشكر والتقدير أمير منطقة تبوك، على توجيهات ومتابعاته المستمرة لدعم المسيرة التعليمية بالمنطقة والاهتمام بالطلبه والطالبات