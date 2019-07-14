السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة



الباحة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الغامدي يرافقه مستشارة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سلمى الرحيلي وعددا من منسوبي الفرع.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير المنطقة بالغامدي ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق.

واستعرض مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة مع سموه إجراءات اعتماد المجلس التنسيق للجمعيات بالمنطقة الذي يهدف إلى التنسيق بين الجمعيات وتذليل كافة الصعوبات لديه, فيما قدم الغامدي تقريرًا عن إنجازات الفرع خلال الفترة الماضية.

وبارك سمو أمير المنطقة اعتماد المجلس, متمنيًا لرئيسه وأعضاء إدارته التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها، كما نوّه سموه خلال اللقاء بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بكافة فروعها لتقديم مايطمح اليه المواطنين، مشيدًا بجهود العاملين بالفرع وإنجازاتهم.

من جانبه قدّم الغامدي شكره للأمير حسام بن سعود على ما يحظى به فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة من دعم ومؤازرة من أجل تحقيق الأهداف المأمولة.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب سموه أحمد بن صالح السياري.

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18:23ت م

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