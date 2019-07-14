السعودية اليوم / سمو نائب أمير مكة المكرمة يستقبل وزير المالية



جدة 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

وجرى خلال اللقاء استعراض مشاريع المنطقة التي تشرف عليها الوزارة ، كذلك دور الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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17:12ت م

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