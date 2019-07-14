شكرا لقرائتكم فلسطين تُثمن استضافة 1000 حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-14 فلسطين تُثمن استضافة 1000 حاج متابعات الخليج 365 - واس أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على أمره الكريم باستضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج 1440هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وقال شتية خلال توقيع اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، في مكتبه بمدينة رام الله:” إن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، فدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني كان له الأثر الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اتمام التجهيزات لبدء موسم الحج في الأراضي الفلسطينية .









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تُثمن استضافة 1000 حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.