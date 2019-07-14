فيديو.. ما يحتاجه حجاج طريق مكة

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت مبادرة طريق مكة في التسهيل على قاصدي البيت الحرام حيث يتم إنهاء إجراءات دخولهم المملكة في بلادهم.

وينتقل الحاج من حافلة المطار إلى حافلة المقار لعبور صالات القدوم بمطارات المملكة.

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وتعكس المبادرة، التي تهدف إلى تيسير رحلة السفر على الحجاج، ويستفيد منها في موسم حج 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة، اهتمام قيادة المملكة بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن، وحرصهما على الارتقاء بجودتها من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته القيادة كأحد برامج رؤية 2030.

وقبل أيام أعلنت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحج عام 1440هـ من مطارات دول : باكستان، وبنجلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا خلال الفترة من 1 – 8 ذي القعدة الجاري بلغ 36744 حاجًا وحاجة قدموا إلى المملكة على متن 90 رحلة جوية.

وأوضحت الجوازات في بيان صحفي أن القادمين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بلغ عددهم (13317) حاجًا وحاجة عبر 33 رحلة، بينما بلغ عدد القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة (23427) حاجًا وحاجة عبر 57 رحلة.