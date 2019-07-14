الارشيف / اخبار السعوديه

أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت يقتل نفسه

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت يقتل نفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-14

أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت يقتل نفسه

متابعات الخليج 365 - متابعة

تُوفي أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بطلق ناري بطريق الخطأ عندما كان يحاول تنظيف سلاحه.

وقالت صحيفة الراي الكويتية إن شيخاً، في الثلاثينات من العمر، من الأسرة الحاكمة فارق الحياة خلال قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله، فجر السبت.

Advertisements

وشدّد مصدر أمني كويتي، على أن الجهات الأمنية، تلقت بلاغاً عن إصابة الشيخ، خلال قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي في منزله.

وانتقل رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، وبفحصه تبيّن أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به، وتمّ استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي.

وأفاد المصدر بأن تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أثبتت أن الإصابة كانت بالخطأ، وتم تسجيل قضية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت يقتل نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا