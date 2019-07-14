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أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالكويت يقتل نفسه
متابعات الخليج 365 - متابعة
تُوفي أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بطلق ناري بطريق الخطأ عندما كان يحاول تنظيف سلاحه.
وقالت صحيفة الراي الكويتية إن شيخاً، في الثلاثينات من العمر، من الأسرة الحاكمة فارق الحياة خلال قيامه بتنظيف سلاحه داخل منزله، فجر السبت.
وشدّد مصدر أمني كويتي، على أن الجهات الأمنية، تلقت بلاغاً عن إصابة الشيخ، خلال قيامه بتنظيف سلاحه الشخصي في منزله.
وانتقل رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، وبفحصه تبيّن أنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابة التي لحقت به، وتمّ استدعاء الأدلة الجنائية لمعاينة الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي.
وأفاد المصدر بأن تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أثبتت أن الإصابة كانت بالخطأ، وتم تسجيل قضية.
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