5 وزراء يتفاعلون مع مسابقة التراث الصناعي

2019-07-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الثقافة اليوم مسابقة التراث الصناعي لاكتشاف أهمّ المعالم المرتبطة بالصناعة في مناطق المملكة وتوثيقها وحفظ تاريخها والتعريف به، بمشاركة كافة فئات المجتمع من المهتمين والمؤرخين.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بعد تأسيس برنامج المحافظة على التراث الصناعي والجهود المبذولة من إخواني أصحاب المعالي لدعمه، نطلق اليوم مسابقة لتعزيز مفهومها، فبلادنا تمتلك أرضاً صلبة لمواقع التراث الصناعي.

وعبّر عدد من الوزراء والمسؤولين عن دعمهم لهذه الفكرة حيث قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، سعدنا بأن نكون شركاء معكم يا سمو الأمير بدر في المساهمة بالمحافظة على التراث الصناعي في المملكة، من خلال توفير سبل التعاون مع القطاع الخاص، شركاء مسيرة الصناعة، وبيوت الصُناع والتجار تزخر بقصص وإنجازات ساهمت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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بدوره قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح كلنا معكم، سمو الأمير بدر، لتوثيق التراث الصناعي في المملكة التي تزخر بتاريخ عريق ومشرق في مجالات الصناعة والتعدين والطاقة، كوني أمضيت جلّ أعوام عملي فيها، الفرص هائلة، وأبواب منظومة مفتوحة لكم ولكامل الفريق العامل في هذا المشروع الوطني الرائد.

أما وزير النقل نبيل العامودي فقال : جهود مباركة سمو الأمير بدر، ومشروع طموح يضع التراث الصناعي في المملكة بمكانه الصحيح.

وتابع : قطاع النقل يضمّ فرصاً سانحة لمنظومة تدعم الصناعة في المملكة عبر عقود، كالموانئ ومحطات القطار والمطارات أيضاً، تتشرف بالمساهمة في المشروع الوطني الرائد، وتفتح أبوابها للباحثين.

وقال عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة : أبارك لوزير الثقافة إطلاق مسابقة التراث الصناعي، ففي منظومة البيئة والمياه والزراعة لدينا مواقع من التراث الصناعي محفورة في ذاكرة السعوديين، كمحطات التحلية والسدود، وأبراج المياه وقنوات الري التاريخية، وصناعات مرتبطة بالزراعة المحلية، أشيد بهذه المسابقة، وكلنا يد واحدة لدعمها.