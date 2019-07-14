شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي»: اجتماع وزاري استثنائي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في مقرها بجدة، الأربعاء المقبل 17 يوليو.
وسيبحث الاجتماع الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك إقدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخراً على فتح نفق ما يُسمى بـ «طريق الحجّاج» أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، ومصادرتها العديد من العقارات الفلسطينية في القدس الشريف، والتهديد بهدم عشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدّسة وتهجير أهلها وتغيير هويتها العربية.
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