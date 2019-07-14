شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: استضافة خادم الحرمين لحجاج من دول العالم تعزز التضامن الإسلامي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

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نوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة، وكذلك توجيهه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 هـ

وأكد العثيمين في بيان له اليوم (الأحد)، أن هذا التوجيه من قبل خادم الحرمين الشريفين يؤكد على اهتمام المملكة العربية السعودية وقيادتها بخدمة الأمة الإسلامية وعنايتهما بالمسلمين من أجل أداء شعائرهم وواجباتهم بكل يسر وسهولة وأمن، مشيراً إلى أن الجميع يلمس الخدمات الجبارة التي تقدمها قيادة المملكة في مشاريعها سواء كان في المسجد الحرام بمكة المكرمة أو بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.

ولفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن هذه الاستضافة الكريمة للحجاج تعزز من التضامن الإسلامي وتدعم أواصر الأخوة المبنية على تعالم الدين الحنيف، وتدل على المكانة الروحية للمملكة العربية السعودية في وجدان قرابة مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.