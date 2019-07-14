شكرا لقرائتكم خبر عن صدور موافقة خادم الحرمين على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على اعتماد منصة «صحة» لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

كما وافق المقام السامي الكريم على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية ( WHO’s Self-Assesment Tool For IPC ) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم «تنظيف» اليدين وتبين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

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ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة صدور الموافقة على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

كما أعرب عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على ما يولونه من دعم ومتابعة للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.