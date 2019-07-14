أمير تبوك يطلع على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك

التقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة ابراهيم بن حسين العُمري مدير عام التعليم بمنطقة تبوك والذي أطلع أمير المنطقة على تقرير مفصل عن البرامج والنشاطات الصيفية بالمنطقة للبنين والبنات .

مؤكدا أن هذه البرامج الصيفية تساهم في قضاء الأوقات المناسبة والاستفادة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية والترفيهية منوهاً بالدعم والاهتمام الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين.

وقدم ابراهيم العُمري الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك على توجيهات ومتابعات المستمرة لدعم المسيرة التعليمية بالمنطقة والاهتمام بالطلبه والطالبات.