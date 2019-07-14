سارة دندراوي تثير أزمة بسبب تراجع قطر عن ضريبة الخطيئة وغضب كويتي منها

من المعروف أن الإعلامية السعودية سارة دنداروي تتمتع بسمعة طيبة في المملكة العربية، وأنها حاصلة على عدة أوسمة إلا أنها أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تقريرها عن خفض أسعار الخمور في قطر، بسبب كأس العالم المزمع إقامتها في عام 2022 على الأراضي القطرية، وقد زعمت دنداروي أن ذلك يرجع إلى رغبة الحكومة القطرية في جذب عدد ضخم من جماهير المنتخبات الغير إسلامية، والمشاركة في البطولة حيث كان هناك تخوفات من ارتفاع أسعار الكحوليات في قطر، وأكدت سارة أن تقريرها هذا جاء وفق خبر نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية حول هذا القرار القطري.

سارة دنداروي تثير غضب كويتي

وقد أثار تقرير دنداروي غضب كويتي كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة تويتر، بعد أن أشارت إلى أن القرار القطري يسىء إليها وأنها في انتظار رد أحبابهم في الكويت، وهو ما دفع الكويتين إلى تدشين هاشتاج يحمل اسم المذيعة، وذلك للهجوم عليها ومطالبة مسئولي قناة العربية السعودية بضرورة معاقبتها على هذه الإساءة، مندهشين من الزج باسم الكويت وشعبها في ذلك التقرير، وقد شاركت في الهجوم على سارة دنداروي الاعلامية الكويتية فجر السعيد المعروفة بتعليقاتها الساخرة.

جدير بالذكر أنه وفقًا لما ذكرته الاعلامية السعودية، فإن قطر قد سبق وقامت بفرض ما يسمى بضريبة الخطيئة على التبغ ومنتجات الكحول، مما أدى إلى رفع أسعارها بنسبة 100%، وأنها قد لجأت بعد تقارير غريبة متخوفة من تلك الزيادات إلى إلغاء هذه الضريبة لخفض تلك الأسعار مرة أخرى، هذا ولم ترد قطر حتى الآن على تقرير بلومبيرج والذي نقلته سارة دنداروي.