هنا رابط موقع جامعة الملك سعود ksu.edu.sa.. وخطوات التقديم وشروط القبول بالجامعة

أكدت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز، بأنها قد قررت فتح باب الإلتحاق بالجامعة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والراغبين بالإلتحاق بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز خلال العام الجامعي القادم 2019-2020، وذكرت جامعة الملك سعود، بأن عملية القبول في الجامعة ستكون بناءًا على عدة شروط وقواعد هامة، ولا يمكن للطالب الإلتحاق بهذه الجامعة إلا في حالة ما إذا كان مستوفي كل الشروط بدون أي إستثناء.

وخلال هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سوف نقدم لكم كل ما يخص رابط موقع جامعة الملك سعود، وكذلك شروط وخطوات القبول في جامعة الملك سعود خلال العام الجامعي المقبل.

رابط موقع جامعة الملك سعود على شبكة الإنترنت

يتسائل الكثير من الطلاب عن موقع جامعة الملك سعود على الإنترنت والذي أصبح من الممكن زياته من خلال الضغط على الرابط السابق، وكذلك يريد البعض معرفة طريقة الدخول إليه والتقديم للإلتحاق والدراسة في جامعة الملك سعود مع فتح باب التقديمات من قبل إدارة الجامعة خلال الفترة المقبلة، والإجابة عن كل هذه التساؤلات ستأتيكم خلال السطور القادمة.

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في البداية يجيب عليك الدخول إلى موقع جامعة الملك سعود، وبعدها الدخول إلى قسم عمادة القبول والتسجيل لمعرفة كافة الشروط الخاصة بالإلتحاق في جامعة الملك سعود، وفي حالة ما إذا كنت مستوفي هذه الشروط سيكون عليك تقديم بياناتك إلى الجامعة وأنتظر رد عمادة القبول والتسجيل.

شروط القبول في جامعة الملك سعود

وجاءت شروط القبول في جامعة الملك سعود للعام الجامعي 2019-2020 م، على النحو التالي:

يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أب وأم سعوديين

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات

أن لا يكون الطالب المتقدم قد تم فصله من قبل أي كلية أو جامعة أخرى

أن لا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة أكثر من 5 سنوات على الأكثر.

الخضوع لإختبارات مركز القياسي والتقويم الوطني، وذلك بالنسبة للطلاب والطالبات.

طريقة إختيار الطلاب المقبولين في جامعة الملك سعود

وتقول مصادر مسؤولة في جامعة الملك سعود عن طريق إختيار الطلاب المقبولين في الجامعة: ” ستكون المفاضلة والإختيار بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط السابقة، وذلك وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة (المعدل التراكمي)، وأيضًا تتم المفاضلة بين المتقدمين في اختبار المركز الوطني للقياس والتقويم بحسب النسبة الموزونة للطالب أو الطالبة”.