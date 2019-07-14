استعدادًا لموسم الطائف.. تعاون بين هيئة السياحة والأمانة لتهيئة المواقع التاريخية

شرع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف، بالتعاون مع أمانة المحافظة في تهيئة عدد من المباني التاريخية والتراثية؛ لاستقبال زوار موسم الطائف الذي تنطلق فعالياته مطلع شهر أغسطس المقبل، وتستمر لمدة 30 يومًا.

وأوضح مدير فرع الهيئة بالطائف محمد البقمي أن أعمال التهيئة الجارية شملت تكثيف جهود النظافة والصحة العامة، وتجهيز بعض المباني التراثية في المنطقة التاريخية، علاوة على الوقوف على جاهزية المباني التاريخية والتراثية، التي تشتهر بها المحافظة، وتمثل معالم سياحية مميزة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود التي تتم بالتعاون مع الشركاء تأتي ضمن أعمال التجهيز والتهيئة لموسم الطائف وإكمال منظومة الخدمات بالمحافظة .

يذكر أن موسم الطائف يشمل حزمة من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، إضافة إلى الخدمات النوعية المساندة من إقامة وتنقل وغيرها.