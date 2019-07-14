حالة نادرة.. مدينة الملك سعود الطبية تنقذ رضيعًا ولد بأمعاء خارج البطن

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، رضيعًا عمره ساعتان، وذلك بإعادة أمعائه إلى تجويف البطن في وقت قياسي.

وأوضحت المدينة أن فريقًا طبيًّا متخصصًا تمكن من إعادة الأمعاء لطفل عمره ساعتين إلى تجويف البطن، مضيفة أن ذويه أحضروه إلى الإسعاف بعد الولادة المنزلية ، نظرًا لوجود الأمعاء خارج تجويف البطن وهي شبه ميتة.

وأضافت المدينة: «تم تجهيز المريض للعمليات في دقائق معدودة وعمل اللازم له؛ حيث تم إجراء عملية إعادة الأمعاء للوضع السليم في تجويف البطن بالسرعة والدقة اللازمة لترجع الحياة لها، ليتم بعدها إغلاق التجويف البطني».

وأشارت المدينة إلى أن العملية تكللت بالنجاح بفضل من الله، ثم بتكاتف عدد من الأقسام المختلفة، خاصة أقسام جراحة الأطفال والإسعاف والتخدير والعناية المركزة لحديثي الولادة.

يذكر أن مستشفى الأطفال بمدينة الملك سعود الطبية شهد مؤخرًا إجراء العديد من العمليات النادرة والمعقدة.

