رئيس الهيئة العامة للسياحة يلتقي وزيرة الصناعة والتجارة الإسبانية

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب مؤخرًا، وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

وأطلع الخطيب الوزيرة الإسبانية على التوجهات الجديدة في المملكة؛ لدعم الاستثمار في مجالات السياحة، وإعطائه أولوية في استراتيجية التنمية في رؤية المملكة 2030؛ لما له من أثر كبير على الناتج القومي، ودوره في توفير مزيد من الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.

واستعرض الخطيب خلال اللقاء أبرز ملامح الاستراتيجية السياحية التي يجري العمل عليها، والشراكات التي تسعى المملكة لبنائها في هذا المجال مع عدد من الدول الصديقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة متانة العلاقة التاريخية والصداقة التي تربط المملكة وإسبانيا، مشيرًا إلى أن تفعيل التعاون بين البلدين في المجال السياحي يتسق مع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين البلدين منذ زمن طويل.



وأكد أن التجربة السياحية في إسبانيا تستحق التقدير، مشيرًا إلى اهتمام المملكة بالاستفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال.