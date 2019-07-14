مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تأهيل الأطفال اليمنيين ضحايا «التجنيد الحوثي»

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة، يوم أمس، ورشة العمل الرابعة للأطفال الخريجين من جميع المراحل من الأولى وحتى المرحلة التاسعة ضمن سلسة الورش التي يقدمها المركز في إطار تطوير مشروع إعادة تأهيل وإدماج الأطفال، الذين جندتهم الميليشيات الحوثية والمتأثرين بالنزاع المسلح في مدينة مأرب في الجمهورية اليمنية.

ويهدف المركز إلى قياس أثر البرامج التي تم تطبيقها في مشروع إعادة تأهيل وإدماج الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح، وتحديد احتياجاتهم في مرحلة إعادة التأهيل؛ ليتم تضمينها داخل البرامج التأهيلية لهم، ومعرفة الأسباب المؤدية إلى انخراط الأطفال المجندين في الحرب والمشاركة في النزاع المسلح، وذلك من وجهة نظر الأطفال.

كما يهدف المركز لتحديد جوانب القوة والضعف من وجهة نظر الأطفال المستفيدين من المشروع في نسخته الأولى والاستفادة منها؛ لتطوير المشروع في نسخته الثانية.