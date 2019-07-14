أمير القصيم يستقبل المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم الأحد، المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشريدة، يرافقه أعضاء الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه، واطلاعه على أعمال ونشاطات وجهود الفرع خلال الفترة الماضية.

وقدم الدكتور الشريدة في بداية اللقاء، لأمير المنطقة نبذة مختصرة عن تأسيس الجمعية وأهدافها وأنشطتها وزياراتها الميدانية للقطاعات المختلفة، موضحًا أن الجمعية تهدف للعمل على تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ووفقًا للاتفاقيات الدولية والعالمية والعربية والإسلامية التي وافقت عليها المملكة في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.

ورحّب أمير القصيم بالدكتور الشريدة، وأعضاء فرع الجمعية، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مهام عملهم.

وأكد سموّه أهمية دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حفظ الجانب الإنساني للإنسان في حياته ومجتمعه وما يضمنه الدين الإسلامي الحنيف من حقوق وفق كتاب الله وسنة نبيه الكريم، وهو ما تحرص على تطبيقه القيادة الرشيدة.

كما جرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة، والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية، وما تسعى لتقديمه من جهود وما حققته من إنجازات.