السعودية اليوم / أمانة عسير تعيد تأهيل وصيانة 83 ألف متر مربع بمدينة سلطان



أبهـا 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليه 2019 م واس

أجرت أمانة منطقة عسير مؤخراً , العديد من أعمال الصيانة التي شملت إعادة سفلتة الطرق والشوارع في ضواحي مدينة سلطان بأبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم إعادة السفلتة التعاقدية لعدد من الشوارع الرئيسة والفرعية في ضواحي متفرقة بمدينة سلطان وذلك حسب برنامج الصيانة المعتمد من قبل الأمانة , بما مجموعه 83 ألف متر مربع من مسطحات الشوارع الرئيسة والفرعية, وأعمال الصيانة الدورية وإعادة تأهيل الطرقات والشوارع ضاحية الجمعة والموردة وسوق حجلا.

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16:34ت م

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