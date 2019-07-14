السعودية اليوم / نزاهة بالتعاون مع الرقابة الإدارية في مصر تعقد برنامجاً تدريبياً عن أساليب التحري ومصادر المعلومات



الرياض 11 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 14 يوليو 2019 م واس

تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصرية العربية، برنامجاً تدريبياً بعنوان "أساليب التحري ومصادر المعلومات"، لمدة خمسة أيام، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة بمدينة الرياض، خلال الفترة من 11 - 15 / 11 / 1440هـ، الموافق 14 - 18 /7/ 2019م، وبمشاركة موظفين من هيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة، ووزارات الداخلية والمالية.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في تحليل المعلومات والتحري عنها للكشف عن المخالفات والتجاوزات.

ويأتي تنظيم نزاهة لهذا البرنامج تفعيلاً لاتفاقية التعاون الموقعة مع هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، كما يأتي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

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15:17ت م

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